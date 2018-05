Sterlina sotto pressione, l'inflazione cala a sorpresa

(Teleborsa) - In Gran Bretagna l'inflazione è calata inaspettatamente Un dato che sta penalizzando la sterlina, mentre si smorzano le aspettative di un rialzo dei tassi di interesse nel Regno Unito, da parte della Bank of England.



I prezzi consumo in Gran Bretagna sono saliti al ritmo del 2,4% annuo, nel mese di aprile, rispetto al +2,5% atteso.



Il cable sterlina/dollaro è sceso fino al bottom intraday di 1,3304 ed ora scambia a 1,3324 dollari. Segnali di peggioramento con area di supporto vista a 1,3271 dollari.







