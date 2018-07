STM corre insieme ai tech europei

(Teleborsa) - Ottima performance per STMicroelectronics, che scambia in rialzo del 2,72% cavalcando l'onda rialzista che ha investito il comparto tecnologico europeo, complici i nuovi record registrati dal Nasdaq, la viglia. A fare da assist anche alcuni risultati trimestrali superiori alle attese, annunciati da varie società europee che appartengono al comparto tech.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'azienda italo-francese di semiconduttori rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.



Le tendenza di medio periodo di STMicroelectronics si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 20,41 Euro. Supporto stimato a 19,99. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 20,83.

© RIPRODUZIONE RISERVATA