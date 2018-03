STM scivola assieme ai titoli tech

(Teleborsa) - Deciso ribasso per STMicroelectronics , che a Piazza Affari sta registrando una perdita del 5,09%. La performance dell'azienda italiana s'inserisce in un contesto particolarmente difficile per il settore tech europeo, dopo il calo dei titoli tecnologici registrato in Asia e a Wall Street sempre sullo scandalo datagate di Facebook.



La tendenza ad una settimana dell' azienda italo-francese di semiconduttori è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di STMicroelectronics . Tuttavia, se analizzato nel breve termine, il produttore di chip evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,45 Euro. Primo supporto a 17,89. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 17,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.



