STM soffre sell-off tecnologici

(Teleborsa) - Si muove in profondo rosso STMicroelectronics, mostrando una perdita del 2,22% sui valori precedenti.



Il titolo della società soffre il sell-off sui titoli tecnologici a livello europeo (DJ Stoxx Tech -1,12%), che seguono la performance negativa registrata dal comparto americano. A pesare è l'attacco dell'amministrazione Trump, ad Amazon, che ha minacciato l'imposizione di un regime fiscale più severo nei confronti del colosso dell'e-commerce.



Pesante anche l'andamento dell'intero settore sul mercato italiano: l'indice FTSE IT Technology cede oltre due punti percentuali.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell'azienda italo-francese di semiconduttori, che fa peggio del mercato di riferimento.



Analizzando lo scenario di STMicroelectronics si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,45 Euro. Prima resistenza a 17,68. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 17,32.



© RIPRODUZIONE RISERVATA