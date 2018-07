STMicroelectronics acquisisce Draupner Graphics

(Teleborsa) - STMicroelectronics ha annunciato l'acquisizione di Draupner Graphics, società specializzata nello sviluppo di software.



Draupner Graphics è lo sviluppatore e il fornitore di TouchGFX, framework software in grado di offrire elementi grafici e animazioni di eccellente qualità per interfacce utente grafiche (GUI) embedded, caratterizzati da un fabbisogno minimo di risorse e da un consumo di energia estremamente ridotto.



Installato su microcontrollori a 32 bit, TouchGFX rende possibili funzionalità grafiche high-end pienamente all'altezza degli standard degli smartphone odierni su qualsiasi dispositivo e sistema, inclusi i sistemi per smart home e l'automazione degli edifici, gli apparecchi, i dispositivi indossabili e i sistemi audio e video.



A Piazza Affari, il titolo di STM mostra un guadagno dell'1,67%.







