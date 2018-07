STMicroelectronics, corrono i conti del secondo trimestre

(Teleborsa) -

STMicroelectronics, leader globale nei semiconduttori con clienti in tutti i settori applicativi dell''elettronica, ha presentato i risultati finanziari per il secondo trimestre conclusosi il 30 giugno 2018 che si sono chiusi con ricavi netti pari a 2,27 miliardi di dollari in crescita del 18% rispetto agli 1,92 mld dello stesso periodo dello scorso anno. Il margine operativo della Società è progredito di 330 punti base al 12,7% dei ricavi netti, rispetto al 9,4% fatto segnare nel secondo trimestre del 2017.



L'utile netto balza 261 milioni di dollari rispetto ai 151 milioni di dollari del secondo trimestre 2017. L'utile per azione è di 0,29 dollari in salita dai 0,17 dollari dello stesso periodo dello scorso anno.



Per quanto riguarda le previsioni per il terzo trimestre, il colosso dei chip, si attende una crescita dei ricavi di circa il 10% rispetto al trimestre precedente, corrispondente a una crescita anno su anno del 16,8%, e un margine lordo intorno al 40%.



Jean-Marc Chery, President & CEO di STMicroelectronics, ha commentato: "Un altro trimestre di crescita a doppia cifra dei ricavi anno su anno per STM e, insieme, una performance migliorata secondo i principali parametri finanziari. Siamo in linea con l'obiettivo dichiarato al Capital Markets Day, che per il 2018 prevede una crescita dei ricavi anno su anno tra il 14% e il 17% circa. I ricavi sono progrediti del 18% su base annua con una crescita bilanciata in tutti i gruppi di prodotto, le regioni e i mercati finali e una performance particolarmente positiva nel settore Industrial. Il reddito operativo e l'utile netto hanno conseguito un incremento marcato anno su anno, facendo segnare un progresso rispettivamente intorno al 60% e al 73%".