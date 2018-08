Strade, ANAS lancia nuovo bando per la pavimentazione stradale

(Teleborsa) - Lanciato un nuovo bando dell'ANAS per i lavori di pavimentazione stradale, che si inserisce del piano #bastabuche, lanciato da ANAS (gruppo FS Italiane) nel dicembre 2015 per migliorare la pavimentazione e la segnaletica sulla propria rete di strade e autostrade.



Arriva così a 1,2 miliardi (per tre anni) il valore degli investimenti effettuati, dopo un impegno, suddiviso in tre tranche, di oltre 900 milioni di euro ed il nuovo bando, che ha un valore di 275 milioni di euro,



"L'obiettivo del piano #bastabuche è quello di abbandonare la logica del "rattoppo" saltuario con programmi di completo rifacimento del manto stradale, in linea con la nuova strategia di ANAS che ha messo al centro la manutenzione e il potenziamento della propria rete stradale".



Solo nel 2017, Anas ha asfaltato e risanato 2.500 km di strade e il valore degli investimenti attivi in manutenzione straordinaria, distribuiti su 450 cantieri, ammonta a quasi 1 miliardo, con un aumento del 20% rispetto al 2016.



Il nuovo bando è suddiviso in 12 lotti, per affidamento di altrettanti accordi quadro di durata triennale ripartiti per aree regionale come segue: 20 milioni per la Liguria (lotto 1); 10 milioni per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (lotto2); 25 milioni per l'Emilia-Romagna (lotto 3); 30 milioni per la Toscana (lotto 4); 30 milioni per le Marche (lotto 5); 20 milioni per l'Umbria (lotto 6); 25 milioni per il Lazio (lotto 7); 15 milioni per la Campania (lotto 8); 25 milioni per l'Abruzzo (lotto 9); 20 milioni per le autostrade della Sicilia (lotto 10); sempre in Sicilia, 35 milioni per le strade statali (lotto 11); 20 milioni per la Sardegna (lotto 12).





