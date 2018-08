Strage di Bologna, Mattarella: "Il tempo non offusca la memoria di quell'attentato, disumano ed eversivo"

(Teleborsa) - "C'è un obbligo morale prima ancora che politico che ci guida: giungere ad una verità certa, libera da zone grigie e sospetti. Questo è l'unico vero modo di onorare le vittime e realizzare le legittime e sacrosante richieste dei loro familiari". E' così che Alfonso Bonafede, Ministro della Giustizia si è espresso durante l'incontro con i familiari delle vittime della Strage di Bologna. "C'è uno Stato che per 38 anni è rimasto in silenzio, negligente e non ha voluto fare luce su verità inconfessabili su cui bisogna accendere un faro".



Non usa mezzi termini il Ministro della Giustizia ricordando quel 2 agosto del 1980 quando si consumò il più grave atto terroristico avvenuto in Italia nel secondo dopoguerra, da molti indicato come uno degli ultimi atti della strategia della tensione. Nonostante, però, siano trascorsi ben 38 anni, sono ancora molti i punti oscuri sulla vicenda. Gli esecutori sono stati indicati ma mancano movente e mandanti dell'attentato.



Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione di questa triste ricorrenza ha dichiarato: "Il tempo non offusca la memoria di quell'attentato, disumano ed eversivo, che rappresentò il culmine di una strategia terroristica volta a destabilizzare la convivenza civile e, con essa, l'ordinamento democratico fondato sulla Costituzione. L'orologio della stazione, fissato sulle 10:25, è divenuto simbolo di questa memoria viva, di un dovere morale di vigilanza che è parte del nostro essere cittadini, di una incessante ricerca della verità che non si fermerà davanti alle opacità rimaste. Fu un'esplosione devastante, per la città di Bologna e per l'intera Repubblica. Morirono donne e uomini, bambini e adulti. L'azione generosa che l'Associazione tra i Familiari delle Vittime della Strage ha svolto negli anni, e continua a svolgere, costituisce una preziosa energia che riesce a propagarsi nella società e nelle istituzioni".



Intanto, con lo striscione "Bologna non dimentica" si è aperta la manifestazione, seguito dai gonfaloni e dalle autorità, è partito da Piazza Maggiore il corteo di commemorazione per il 38esimo anniversario della strage, lungo via Indipendenza per poi arrivare in piazzale Medaglie D'Oro.















