Sulla paritÃ  il comparto degli articoli casalinghi in Italia (-0,04%)

(Teleborsa) - Procede sulla parità il settore beni personali a Milano, mentre l'EURO STOXX Personal & Household Goods registra un moderato calo.



Il FTSE Italia Personal & Household Goods, che ha iniziato a scambiare a 85.795,84, tratta ora a 85.988,24, con un movimento di soli 30,2 punti rispetto ai valori di chiusura della vigilia, mentre il comparto beni personali e casalinghi europeo si attesta a 871,17, dopo aver esordito a 873,26.



Tra le azioni più importanti dell'indice beni per la casa di Milano, allunga timidamente il passo Salvatore Ferragamo, che tratta con un modesto progresso dello 0,80%.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto beni per la casa, vigoroso rialzo per OVS, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,40%.



Andamento positivo per FILA, che avanza di un discreto +1,27%.



Si muove in modesto rialzo Brunello Cucinelli, evidenziando un incremento dello 0,58%.



Tra le azioni del Ftse SmallCap, grande giornata per Aeffe, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,77%.



Vola Elica, con una marcata risalita del 3,36%.



Brilla Emak, con un forte incremento (+2,2%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA