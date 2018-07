Sulla paritÃ  il comparto immobiliare italiano (-0,14%), giornata in discesa per Risanamento

(Teleborsa) - Chiude sulla parità l'indice delle società immobiliari in Italia, mentre l'indice EURO STOXX registra un moderato calo.



Il FTSE Italia Real Estate REITs, che ha iniziato a scambiare a 12.712,22, si ferma a 12.687,67, con un movimento di soli 17,75 punti rispetto ai valori di chiusura della vigilia, mentre l'indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione si attesta a 389,14, dopo aver esordito a 389,87.



Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto immobiliare, balza in avanti IGD, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,05%.



Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, ottima performance per Aedes, che ha chiuso in rialzo del 2,98%.

