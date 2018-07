Sulla parità il comparto tecnologico a Milano (-0,14%), giornata da dimenticare per Eurotech (-2,09%)

(Teleborsa) - Procede sulla parità l'indice delle società High Tech italiane, mentre l'EURO STOXX Technology registra un moderato calo.



Il FTSE Italia Technology, che ha iniziato a scambiare a 68.875,13, tratta ora a 68.303,33, con un movimento di soli 99,16 punti rispetto ai valori di chiusura della vigilia, mentre l'indice tecnologico dell'Area Euro si attesta a 522,29, dopo aver esordito a 525,19.



Tra i titoli a media capitalizzazione dell'indice tecnologia, apprezzabile rialzo per EI Towers, in guadagno dell'1,98% sui valori precedenti.



Giornata moderatamente positiva per Reply, che sale di un frazionale +0,71%.



Tra le small-cap di Milano, brilla Esprinet, che passa di mano con un aumento del 2,72%.



Tonica It Way che evidenzia un bel vantaggio dell'1,95%.



In luce Cad It, con un ampio progresso dell'1,11%.

