Svezia: Riksbank lascia i tassi invariati

(Teleborsa) - Tassi fermi in Svezia. Mentre si attendono le decisioni della BCE sui tassi di Eurolandia, la Riksbank (Banca Centrale di Svezia) ha confermato i tassi a -0,5%.



Il dato è in linea con le attese degli analisti. "L'economia svedese è ancora solida e l'inflazione si avvicina all'obiettivo del 2%. Tuttavia, l'inflazione sottostante è leggermente inferiore alle aspettative. Questo solleva interrogativi sulla forza dello sviluppo dei prezzi al consumo. Se l'inflazione deve rimanere vicina all'obiettivo in corso, è necessario un sostegno continuo dalla politica monetaria. Il Comitato esecutivo ha quindi deciso di mantenere invariati i tassi al -0,5%", si legge nella nota della Riksbank che aggiunge: "l'aumento dei tassi inizierà verso la fine dell'anno, un po' più tardi rispetto alle previsioni precedenti.











