Svizzera, Banca Centrale lascia i tassi fermi

(Teleborsa) - Resta invariata e dunque ultra espansiva la politica monetaria in Svizzera.



La Banca Centrale elvetica (Swiss National Bank) ha lasciato il tasso di interesse immutato al –0,75%. Invariata fra il -1,25% e il -0,25% anche la fascia obiettivo per il Libor a tre mesi.



La SNB ha ribadito la propria disponibilità a intervenire se necessario sul mercato dei cambi, considerando la situazione valutaria complessiva. Il valore del franco è rimasto nel complesso pressoché invariato anche se "ha tuttora una valutazione elevata", spiega l'Istituto.



Quanto all'economia, secondo la Banca Centrale i segnali congiunturali per i prossimi mesi rimangono favorevoli ma non mancano rischi al ribasso legati soprattutto agli sviluppi politici in taluni Paesi, alle possibili tensioni internazionali e alle tendenze protezionistiche.



Quanto alla Svizzera, secondo la SNB "è proseguita la ripresa in linea con le aspettative".

© RIPRODUZIONE RISERVATA