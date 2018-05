Takeda, formalizzata l'offerta per Shire

(Teleborsa) - Dopo mesi di rincorse, il colosso farmaceutico giapponese Takeda formalizza un'offerta vincolante per l'acquisizione della multinazionale irlandese Shire. L'accordo tra le due società è stato trovato sulla base di 52 miliardi di euro, confermando l'offerta presentata lo scorso 25 aprile, quinto rilancio da parte della società nipponica da inizio anno.



Mediante l'operazione, guidata dal CEO di Takeda, il francese Cristophe Weber, la società giapponese intende espandere maggiormente il proprio mercato in Nord America ed Europa, dove negli ultimi anni ha portato a termine diverse altre acquisizioni.



Brillano per l'occasione entrambi i titoli, con Takeda che ha chiuso in rialzo del 3,99% sulla piazza di Tokyo, mentre Shire sta guadagnando a Londra il 3,84%.

