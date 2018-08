Tap, Salvini avvisa i Cinquestelle: "Va fatta, non si puÃ² dire solo no"

(Teleborsa) - Non solo Salvini, protagonista indiscusso in questi mesi, e Di Maio che cercano di trovare la quadra del governo giallo-verde. Nel giorno del suo 40eismo compleanno dice la sua in un video da Puerto Escondido Alessandro Di Battista, riconosciuto da molti come punto di riferimento indiscusso del movimento pentastellato.



Dibba entra a gamba tesa toccando due temi caldi del dibattito interno: la Torino-Lione e il gasdotto che porta il gas dal Caucaso fino in Puglia, chiedendo al M5S di restare se stesso nelle sue battaglie simbolo, a cominciare da quelle contro il Tav e il Tap.



Non si fa attendere la replica di Matteo Salvini che dalla Festa della Lega in Romagna: "Non si può andare avanti dicendo solo no. La Tap va fatta: il gas costerà il 10% in meno". E annuncia: "In autunno voglio una rivoluzione sulle tasse, la stessa che sto facendo ora sui migranti".

