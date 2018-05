Tassi USA, Mester: forza economia consente altri rialzi

(Teleborsa) - La Federal Reserve potrebbe dover alzare i tassi di interesse, negli Stati Uniti, ad un ritmo più sostenuto rispetto al previsto, per un certo periodo di tempo, al fine di soddisfare i propri obiettivi di inflazione stabile e bassa disoccupazione. A dirlo è Loretta Mester, governatore della Federale Reserve di Cleveland, nel testo di un intervento che terrà a Parigi.



"Con una politica fiscale che da restrittiva sta diventando stimolante e con un livello di investimenti in crescita - ha spiegato Mester - anche l'equilibrio di breve termine dei tassi di interesse sta crescendo". Secondo il governatore Fed (considerato uno degli esponenti da "falco" all'interno della banca centrale) man mano che l'espansione continua "potrebbe essere che per assicurare il conseguimento dei nostri obiettivi, potremmo dover alzare il costo del denaro per qualche tempo, oltre il livello che si aspetta sia prevalente nel lungo periodo".



Outlook positivo. Per il governatore della Fed di Cleveland, "la crescita è molto buona e mi aspetto che continui". Quest'anno e nel 2019, "mi aspetto una crescita superiore al trend e un continua forza del mercato del lavoro, oltre ad una inflazione stabile".

© RIPRODUZIONE RISERVATA