TAV, Toninelli: porta per Chiamparino sempre aperta

(Teleborsa) - Sale la tensione tra Chiamparino e Toninelli sulla TAV, con il neo ministro dei Trasporti intenzionato ad aprire un tavolo di verifica. I parlamentari piemontesi di Lega e M5S hanno disertato stamane (18 iugno 2018) l'incontro con il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, convocato per discutere il progetto dell'Alta Velocità sulla Torino-Lione.



"Non abbiamo affatto mancato di rispetto istituzionale al presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino - scrive in una nota il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli - . Lo spazio per l'interlocuzione con lui è stato e sarà sempre aperto. Sa bene che il mio ministero sta lavorando alacremente per una project review di certe importanti opere della sua regione. E quando sarà il momento saremo noi a convocare un tavolo istituzionale con tutte le parti in causa. Il governo è cambiato: forse il presidente Chiamparino ha difficoltà a farsene una ragione", puntualizza Toninelli.

