Taxi, 3570 farÃ  ricorso al Tar contro stop Antitrust

(Teleborsa) - "Il 3570 resta convinto delle proprie ragioni e della assoluta liceità delle clausole che disciplinano i rapporti con i propri soci". Così il presidente della cooperativa Loreno Bittarelli commenta lo stop dell'Antitrust ai radiotaxi di Roma e Milano "perché le clausole di esclusiva per i tassisti violano la concorrenza" preannunciando il ricorso al Tar "a tutela delle proprie ragioni".



Bittarelli, in una nota, prende comunque atto "con soddisfazione" del fatto che l'Antitrust "ha riconosciuto che l'asserita infrazione non è una violazione grave e pertanto non è passibile di alcuna sanzione pecuniaria".



L'Antitrust ha stabilito la delibera dopo una segnalazione di Mytaxi, dando 120 giorni alle imprese di radiotaxi per avviare le dovute iniziative per eliminare l'infrazione accertata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA