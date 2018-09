Technogym fa il pieno di utili nel primo semestre

(Teleborsa) - Technogym macina profitti nel primo semestre del 2018. Il produttore di attrezzature sportive ha chiuso il periodo con un utile netto di 37,7 milioni di euro, in crescita del 99% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie all'incremento del risultato operativo (+12,3% a 33,5 milioni di euro) e agli effetti dell'accordo sul patent box.



I ricavi si sono attestati a 273 milioni di euro, l'8,3% in più a cambi costanti (+3,6% a cambi correnti), sostenuti soprattutto dall'ottima performance registrata in Nord America e nella regione Asia-Pacifico.



L'indebitamento finanziario netto è pari a 61,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 41,3 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Tale incremento, spiega la società in una nota, è principalmente riconducibile alla stagionalità del business.



"Anche nel semestre appena concluso Technogym cresce più del settore sia in termini di ricavi che di redditività, nonostante il significativo impatto dei cambi" ha commentato il Presidente e Amministratore Delegato di Technogym Nerio Alessandri, secondo il quale la società chiuderà il 2018 "con una crescita sostenibile e profittevole, presupposto per il raggiungimento dei nostri obiettivi di medio termine".

