Technogym festeggia il bilancio e la promozione degli analisti

(Teleborsa) - Ottimo avvio di giornata per Technogym , che corre in Borsa con un rialzo di quasi 4 punti percentuali a 9,165 euro.



Ieri il produttore di attrezzature per il wellness ha alzato il velo sui conti del 2017 evidenziando una marcata accelerazione di tutte le principali poste di bilancio.



Non si è fatta attendere la reazione degli analisti. Equita Sim ha alzato il prezzo obiettivo della società a 9,3 euro, confermando il giudizio "hold", mentre Mediobanca lo ha portato a 8,4 euro con giudizio "neutral". Kepler Cheuvreux, infine, ha confermato il target price a 10 euro e il giudizio "buy".





A livello di analisi tecnica le implicazioni assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 9,27 e successiva a 9,57. Supporto a 8,973.

