Technogym firma l'accordo sul Patent Box

(Teleborsa) - Technogym ha sottoscritto l'accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate italiana per l'accesso all'agevolazione fiscale del Patent Box.

Il regime fiscale opzionale della Patent Box consente agevolazioni fiscali per cinque anni (2015-2019).



Il beneficio fiscale stimato da Technogym per il triennio 2015-2017 è di circa Euro 9,8 milioni, e sarà totalmente riflesso nei risultati 2018. La quantificazione puntuale del beneficio per gli esercizi 2018 e 2019 avverrà in sede di redazione dei rispettivi bilanci d'esercizio.



Il Patent Box rappresenta il regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l'utilizzo diretto ed indiretto di opere dell'ingegno, di brevetti, di marchi, di disegni di modelli ed altre attività immateriali; per il 2015 l'agevolazione è determinata escludendo dalla base imponibile il 30% del reddito riconducibile all'utilizzo di beni immateriali agevolabili, per il 2016 la percentuale di esclusione è pari al 40%, mentre per il triennio 2017-2019 è pari al 50%.



Technogym ricorda che l'agevolazione fiscale ottenuta con l'accordo siglato sopra citato "è relativa al solo marchio, mentre è ancora in corso di istruttoria la definizione dell'accordo con riferimento agli altri beni immateriali agevolabili".

