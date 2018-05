Technogym sotto pressione dopo bocciatura di Kepler Cheuvreux

(Teleborsa) - Retrocede a Piazza Affari il titolo Technogym, esibendo una variazione percentuale negativa del 5,32%. Kepler Cheuvreux ha tagliano la raccomandazione sul titolo a hold da buy, alzando il prezzo obiettivo a 11 da 10 euro.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista del leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



Tecnicamente, Technogym è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 10,63 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 10,17. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 11,09.



