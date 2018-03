Telesia, conti in salita nel 2017

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di Telesia approva il bilancio 2017, il primo dopo l'ammissione all'AIM.



Il totale dei ricavi è passato da 5,04 milioni di euro del 31 dicembre 2016 a 5,49 milioni di euro del 31 dicembre 2017 (+9%).



Il margine operativo lordo (EBIDTA) per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è pari a 1,09 di euro, in aumento del 21,5% rispetto a 0,894 milioni dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Il risultato operativo (EBIT) dell'esercizio 2017 mostra un saldo positivo pari a 0,622 milioni di euro in aumento del 71% rispetto a 0,364 milioni di Euro dell'esercizio precedente.



Il risultato netto è pari a 0,598 milioni di euro, rispetto a 0,208 milioni di Euro per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (+187%).



L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2017 è pari a 0,296 milioni (0,277 milioni al 31 dicembre 2016).













