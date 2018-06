Tellurian crolla al Nasdaq, aumento capitale da oltre 100 milioni dollari

(Teleborsa) - Pressione su Tellurian, che perde terreno, mostrando una discesa del 10,71%.



Il mercato non sembra aver apprezzato l'aumento di capitale annunciato dalla società per 118,8 milioni di dollari, su 12 milioni di azioni. L'offerta si chiuderà il 21 giugno 2018, subordinatamente al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.





L'andamento di Tellurian nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.



Lo status tecnico di Tellurian mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,65 dollari USA, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,59.

© RIPRODUZIONE RISERVATA