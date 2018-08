Tenaris, i conti del secondo trimestre

(Teleborsa) - Tenaris ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto in forte crescita. Il risultato si è attestato a 166 milioni di dollari, in aumento del 127% rispetto ai 75 milioni registrati nell'analogo periodo del 2017.



In crescita anche i ricavi, saliti del 44% a 1,79 miliardi.



Il margine operativo lordo (Ebitda) è aumentato dell'81% a 363 milioni di dollari.

