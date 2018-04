Tenaris in pole position a Piazza Affari

(Teleborsa) - Tenaris sfreccia sul principale listino di Piazza Affari mostrando una salita del 4,40% a 15,88 euro per azione. Il titolo viaggia sugli scudi fin da stamane in avvio dei mercati.



Venerd├Č 27 aprile il gruppo ha diffuso i conti del primo trimestre dell'anno con un utile netto di 235 milioni di dollari, in crescita del 14% rispetto ai 206 milioni registrati nello stesso periodo nel 2017. Ad accendere l'interesse degli investitori, Mediobanca che valuta il titolo outperform e ha alzato il target price a 18,5 euro da 17,5 euro. Equita Sim consiglia Buy sul titolo Tenaris con prezzo obiettivo che passa da 15,7 a 16,3 euro dai 15,7



















