Terna, Moody's mette sotto osservazione il rating

(Teleborsa) - In conseguenza delle misure prese sui rating Baa2 dei bond governativi italiani, che sono stati posti "in review for downgrade", Moody's Investors Service ha deciso di adottare la corrispondente azione sui rating a lungo termine di Terna, considerata la connessione attribuita alla Società rispetto al merito di credito sovrano.



I rating a lungo termine di Terna sono attualmente al livello Baa1. Allo stesso tempo Moody's ha confermato al livello P-2 i rating a breve termine della Società.

