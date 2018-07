Terna, Saglia lascia CdA dopo sua nomina all'ARERA

(Teleborsa) - Il Consigliere di Terna, Stefano Saglia, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione a seguito della designazione da parte del Consiglio dei Ministri quale componente dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).



Le dimissioni partono "dalla data di emanazione del DPR di nomina a valle dell'approvazione da parte delle Commissioni Parlamentari competenti".



Il Consigliere Saglia, amministratore non esecutivo e indipendente del Consiglio di Amministrazione di Terna eletto dall'Assemblea del 27 aprile 2017 nell'ambito della lista di maggioranza presentata da CDP RETI, è Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità e componente del Comitato per la Remunerazione di TERNA.

