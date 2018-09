TerniEnergia cede 10 impianti fotovoltaici per 11 MW

(Teleborsa) - TerniEnergia, e Sonnedix San Giorgio, hanno sottoscritto il contratto di acquisizione (closing) da parte di Sonnedix San Giorgio della SPV Sonnergia, nella quale è confluito il perimetro del parco impianti oggetto dell'operazione.



Si tratta, in particolare, di n. 10 impianti fotovoltaici in Italia di potenza complessiva installata pari a 11 MW, già di piena proprietà del Gruppo TerniEnergia.



Il corrispettivo complessivo per l'acquisizione 100% del capitale sociale della SPV da parte di Sonnedix San Giorgio è pari a Euro 5,7 milioni circa.



Il pagamento, pari a Euro 4,9 milioni circa, avvenuto contestualmente al closing, è stato ridotto di Euro 0,8, tenendo conto di un meccanismo di aggiustamento del prezzo in base all'evoluzione del Capitale circolante netto tra il 31 dicembre 2016 e la data odierna. Tale cifra potrà essere oggetto di ulteriori aggiustamenti, in relazione alle verifiche che le parti si sono impegnate a portare a termine

nei prossimi sei mesi.



La transazione prevede anche l'assunzione da parte degli Acquirenti di debiti finanziari legati agli impianti per Euro 25,6 milioni circa. L‘Enterprise Value delle attività oggetto di cessione ammonta a circa Euro 31,3 milioni.



TerniEnergia e gli Acquirenti sono stati assistiti da Orrick come consulente legale.



Sui primi minuti di scambi, il titolo Ternienergia, passa di mano con un aumento del 3,67%.

