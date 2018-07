Ternienergia, ceduti due interventi di efficienza energetica a Estra Clima

(Teleborsa) - TerniEnergia, ha finalizzato e sottoscritto tutti gli atti connessi alla cessione di due rami d'azienda relativi a interventi di efficienza energetica a Estra Clima Srl, società del Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo nella vendita e approvvigionamento di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.



I rami d'azienda oggetto di cessione, con i relativi debiti finanziari e commerciali, sono riferiti a due interventi di efficienza energetica illuminotecnica per conto di due Amministrazioni comunali toscane, comprendenti la gestione integrata e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione.



Gli effetti della transazione sono sospensivamente condizionati all'assenso formale da parte dei Comuni alla cessione del contratto a Estra Clima Srl entro 45 giorni dalla richiesta e ad altre condizioni di natura tecnico-contrattualistica, tipiche di questa tipologia di operazioni.



Il valore dei due rami ceduti è pari a Euro 1,4 milioni al lordo del debito relativo al leasing finanziario sull'impianto di uno dei due comuni per euro 0,45 milioni (comprensivo di IVA) e dei debiti commerciali pari a circa Euro 0,25 milioni, nonché del valore di alcuni lavori da eseguire a carico di Estra Clima per circa Euro 0,17 milioni.



Il pagamento verrà corrisposto per cassa: il 90% dell'incasso, che è composto dalle prime tre tranche, è soggetto all'avverarsi delle summenzionate condizioni sospensive, mentre il restante 10% sarà corrisposto a 6 mesi dall'avveramento delle condizioni sopra esposte.

