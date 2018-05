Tesla, ancora un trimestre in rosso

Nuovo trimestre in rosso per Tesla, il quinto, che però promette utili a partire dalla seconda metà del 2018. Il produttore di auto elettriche di lusso americano ha chiuso i primi tre mesi dell'anno con una perdita attribuibile ai soci di 709,6 milioni di dollari, dopo il risultato negativo pari a 303,3 milioni dello stesso periodo del 2017. Al netto di voci straordinarie, la perdita è stata di 3,35 dollari per azione contro gli 1,33 dollari per azione di un anno prima e i 3,58 dollari per azione del consensus. In aumento del 26% i ricavi a 3,41 miliardi di dollari rispetto ai 3,28 miliardi stimati dal mercato.



Confermato il target di produzione della Model 3, la berlina pensata per il mercato di massa, a 5 mila unità settimanali entro la fine di giugno, dopo i problemi che avevano costretto l'azienda guidata dall'AD Elon Musk a un rallentamento della produzione.





