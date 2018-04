Tesla brinda al 1Â° trimestre 2018, il migliore di sempre

(Teleborsa) - Torna a splendere il sole su Tesla, dopo la sospensione dei test su strada delle auto a guida autonoma deciso a seguito dell'incidente in California.



Nel primo trimestre del 2018 il gruppo che produce auto elettriche ha prodotto 35.000 veicoli, in rialzo del 40% rispetto al trimestre precedente, registrando così il miglior trimestre di sempre.



Molto bene soprattutto la Model 3, utilitaria low cost, con la produzione nell'ultima settimana di marzo arrivata 2020 unità. L'amministratore delegato Elon Musk mira a raggiungere il target dei 5.000 veicoli a settimana entro la fine del secondo trimestre dell'anno. Per le prossime settimane, invece, l'obiettivo è fermo sui 2.000 veicoli alla settimana.



Molto bene il titolo al Nasdaq: +3,88%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA