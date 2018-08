Tesla chiude il secondo semestre in perdita

(Teleborsa) - Tesla chiude il secondo trimestre del 2018 con una perdita che supera le stime degli analisti. Nei tre mesi terminati lo scorso 30 giugno il produttore di auto elettriche ha messo a segno un rosso di 3,06 dollari ad azione contro attese per 2,92 dollari ad azione.



Nel dettaglio, la perdita nel periodo terminato il 30 giugno è stata pari a 742,706 milioni di dollari, contro 784,627 milioni di dollari dello stesso periodo del 2017.



I ricavi si sono attestati a 4 miliardi contro attese per 3,96 miliardi, leggermente sopra il consensus.



Nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati pari a 3,4 miliardi. Il produttore di auto elettriche per la prima volta è riuscito a raggiungere, a luglio il target settimanale di 5.000 Model 3, l'auto elettrica low cost, producendo anche 2.000 Model S e Model X a settimana.









© RIPRODUZIONE RISERVATA