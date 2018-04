Btp, collocati 7 miliardi di titoli. Tassi in calo per il trentennale

Rendimenti in altalena all'asta odierna di titoli di Stato. Il Tesoro ha collocato BTP a più scadenze.



Nel dettaglio, il Tesoro ha venduto 4 miliardi di Btp a tre anni con tassi in lieve rialzo allo 0,05%. Il rapporto di copertura è stato pari a 1,28 volte l'importo offerto, in calo da 1,48 precedente.



Assegnati inoltre 2,5 miliardi di titoli a sette anni con rendimenti in calo all'1,27% dall'1,47% della precedente asta. Il rapporto di copertura è in rialzo a 1,40 da 1,25.



Il Tesoro ha anche collocato 1,214 miliardi di euro di Btp a 20 anni a un tasso del 2,59% e 1,456 miliardi di Btp a 30 anni con un rendimento del 2,88%.





