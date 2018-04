Tesoro, in asta a metÃ  aprile BOT a 12Â mesi

(Teleborsa) - Nell'asta di metà mese (11 aprile) il Tesoro collocherà BOT a un anno, per 6 miliardi.



Lo annuncia il Ministero dell'Economia in una nota, aggiungendo che il prossimo 13 aprile, scadranno BOT di pari scadenza per un importo equivalente.

