Tesoro, in asta fino a 9,5 miliardi di euro di titoli di Stato

(Teleborsa) - Ammonta fino ad un massimo di 9,5 miliardi di euro l'importo di titoli di Stato a medio-lungo termine che il Ministero dell'Economia e delle Finanze metterà all'asta il prossimo 30 agosto 2018.



Nel dettaglio, il Tesoro intende collocare BTP a 5 anni per un importo nominale compreso tra 3 e 3,75 miliardi di euro e 1,75-2,25 miliardi di euro di BTP a 10 anni.



Previsto inoltre il collocamento di CCTeu al 2025 per un importo compreso tra 1,25 e 1,75 miliardi di euro e di CCTeu al 2024 per un importo compreso tra 1,25 e 1,75 miliardi di euro.

