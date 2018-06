Tesoro, l'asta di BTP e CCTEu sollecita una domanda modesta

(Teleborsa) - Fa il pieno l'asta di BTP e CCT indicizzati all'Euribor, collocati stamattina dal Tesoro, ma laAstaomanda è stata un po' più fiacca del solito ed i rendimenti sono diminuiti.



Sono stati collocati 2 miliardi di BTP a 5 anni, scadenza 2023 ad un tasso dell'1,82%, con un calo di 50 punti base rispetto all'asta precedente ed una domanda più modesta per 2,675 miliardi.



Piazzati anche 2 miliardi di BTP decennali, scadenza febbraio 2028, ad un tasso del 2,77%, in diminuzione di 23 punti base rispetto al precedente collocamento e con una richiesta di 3,148 miliardi.



Il CCTEu, scadenza settembre 2025 è stato collocato in ragione di 2 miliardi ad un tasso dell'1,67%, anche in questo caso in diminuzione (-33 punti base) rispetto alla precedente asta.



In seguito ai risultati modesti dell'asta, Spread fra BTP e Bund si conferma in aumento a 251 punti (+1,6%) rispetto ai 248 della chiusura di ieri.

Cari colleghi,





© RIPRODUZIONE RISERVATA