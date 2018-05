Tesoro, rendimenti in lieve rialzo per BTPÂ tre eÂ sette anni

(Teleborsa) - Tasso di interesse in lieve crescita nell'asta odierna di BTP con scadenza a 3 e 7 anni.



Il BTP, con scadenza triennale, ha visto i rendimenti attestarsi allo 0,07%, 2 punti base in più rispetto all'asta precedente. Il BTP a 7 anni ha registrato un tasso dell'1,34% mentre il BTP a 15 anni è sceso di 8 punti base al 2,38%.



In tutte e tre le emissioni la domanda ha superato l'ammontare proposto, con rapporti di copertura rispettivamente di 1,78, 1,34 e 1,68.

