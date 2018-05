Tesoro, rendimenti in rialzo nell'asta dei titoli di Stato

(Teleborsa) - La delicata situazione politica che si è venuta a creare in Italia, fa salire i tassi di interesse sui titoli di Stato con il Tesoro che deve invogliare gli investitori ad acquistare il debito tricolore.



Sul CTZ a 24 mesi il rendimento vola allo 0,35%, in aumento di 63 punti base rispetto al precedente collocamento. Sostenuta comunque la domanda, che a fronte di un importo massimo assegnato di 1,75 mld ha avuto una richiesta che ha superato i 3,25 miliardi.



Forte rialzo dei tassi anche per il BTP a dieci anni con scadenza 2028. Il rendimento sale all'1,28% in aumento di 81 punti base rispetto all'asta precedente. Forte la domanda, che a fronte di un importo massimo assegnato di 603 milioni ha avuto una domanda che ha superato gli 1,34 miliardi. Per il BTP 5 anni indicizzato 646,5 milioni collocati a fronte di 1,77 miliardi richiesti.

