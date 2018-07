Tesoro, venerdÃ¬Â 27 Luglio in asta titoli per 6 miliardi

(Teleborsa) - Venerdì 27 Luglio, il Tesoro offrirà in asta BOT semestrali, con scadenza 31 gennaio 2019, con un importo massimo di 6 miliardi.



Il regolamento avverrà il 31 luglio. Lo fa sapere il MEF sottolineando che in scadenza sulla stessa data ci sono BOT a 6 mesi per 6,5 miliardi.

