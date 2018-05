(Teleborsa) - Thomas Cook riduce il rosso nel primo semestre.



Nel periodo, salgono i ricavi che arrivano a 3,227 miliardi di sterline dai 2,994 miliardi registrati nello stesso periodo dell'anno precedente. L'aumento รจ da ricercare in un maggior richiesta per mete a medio/lungo raggio come Turchia ed Egitto.



Il Gruppo riduce la perdita che passa a 303 milioni di sterline rispetto al rosso di 314 milioni dello stesso periodo dello scorso anno grazie a minori oneri finanziari.



A Londra il titolo Thomas Cook perde il 3,29%.

