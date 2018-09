TIM: Anna Spinelli nuovo Chief Procurement & Real Estate Officer

(Teleborsa) - Anna Spinelli entra a far parte di TIM con il ruolo di Chief Procurement & Real Estate Officer. Anna Spinelli opererà a diretto riporto dell'Amministratore Delegato Amos Genish, e avrà la responsabilità di assicurare a livello di Gruppo, le attività di vendor assessment e gestione dei processi di acquisto, il presidio dei mercati di acquisto dei prodotti e dei servizi, la gestione dei flussi di materiali attraverso la definizione degli obiettivi di scorte, il regolare approvvigionamento e il presidio della logistica, garantendo l'ottimizzazione complessiva dei fabbisogni, dei risultati operativi economici e finanziari.



La Funzione assicura inoltre le attività di property, agency, gestione dei grandi cantieri, progettazione, realizzazione, esercizio e manutenzione per tutti gli asset immobiliari di Gruppo garantendone l'ottimizzazione e lo sviluppo. Anna Spinelli non risulta titolare di azioni della società.







