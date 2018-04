TIM, assemblea soci del 24 aprile integrata con richieste Fondo Elliott

(Teleborsa) - Le richieste presentate dal Fondo Elliott saranno ai primi punti dell'ordine del giorno dell'assemblea dei soci TIM convocata per il 24 aprile prossimo.



Lo si evince da un'integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea che prevede che al primo punto dei lavori assembleari ci sarà la revoca di amministratori (nella misura necessaria in funzione della cronologia delle dimissioni intervenute nel corso della riunione consiliare del 22 marzo 2018) e successivamente la nomina di sei amministratori:



Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini e Rocco Sabelli, in sostituzione dei cessati Signori Arnaud Roy de Puyfontaine, Hervè Philippe, Frédéric Crépin, Giuseppe Recchi, Félicité Herzog e Anna Jones.



