Tim recupera. Il numero uno Genish compra azioni

Recupera il titolo Tim dopo i ribassi degli ultimi giorni. Le azioni della società di telefonia salgono di poco meno dell'1% a 0,53 euro, dopo aver perso il giorno prima il 5,41% toccando il nuovo minimo da agosto 2013.



A pesare la bocciatura di Exane Bnp Paribas a underperform da neutral, anche per la concorrenza portata dalla francese Iliad. A fine giugno l'operatore francese ha riportato 635.000 nuovi clienti, per arrivare ai primi di agosto a un numero totale di abbonati superiore a 1,5 milioni, iniziando a conquistare un'importante fetta di mercato.



L'amministratore delegato di Telecom, Amos Genish, per mostrare che crede nella società ha acquistato ieri un milione di azioni ordinarie Telecom Italia a un prezzo di 0,5234 euro, per un totale di 523.400 euro.









