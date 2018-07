TIM Brasil, si dimette CEO Stefano De Angelis

(Teleborsa) - Stefano De Angelis si è dimesso dalla carica di Amministratore Delegato di TIM Brasil, controllata di TIM.



Alla fine dei suoi due anni di mandato e in accordo con l'azienda, De Angelis ha presentato le proprie dimissioni da Chief Executive Officer

che, tuttavia, resterà nel Board di TIM Participações in qualità di Consigliere anche per garantire un efficace passaggio di consegne e supportare la Società nel raggiungimento degli obiettivi strategici.



In sostituzione di De Angelis, il Consiglio di Amministrazione di TIM Brasil ha nominato all'unanimità Sami Foguel Chief Executive Officer. Foguel assumerà l'incarico dal prossimo 23 di luglio.

