TIM, Elliott chiarisce: comunicheremo quota solo quando scatterÃ  l'obbligo

(Teleborsa) - Il fondo Elliott comunicherà l'ammontare della propria partecipazione in Telecom Italia "se e quando richiesto dalla normativa italiana".



Lo si apprende da una comunicato stampa del fondo del finanziere Paul Singer, negli ultimi giorni al centro di rumors su un possibile ingresso nel capitale di TIM con un 5%, che potrebbe addirittura salire sino al 10%.



Il limite oltre il quale scatta l'obbligo di comunicazione per la legge italiana è il 5% per i fondi di investimento.



L'Amministratore delegato della società italiana di tlc, Amos Genish, ha detto di essere pronto a incontrare i vertici di Elliott. "Sono molto contento di incontrarli perché finora non abbiamo ancora avuto contatti formali. Dovranno mettere sul tavolo le loro richieste e capiremo se abbiamo gli stessi interessi".



Positiva la chiusura del titolo TIM a Piazza Affari (+1,09%), con una performance settimanale che supera il 12%. Ieri 8 marzo 2018 sui mercati finanziari si era tornati a parlare di una possibile fusione con Mediaset .







