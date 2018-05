TIM, Genish nominato CEO. Vivendi: vigiliamo su integritÃ  piano industriale

(Teleborsa) - Amos Genish è stato nominato amministratore delegato di TIM. Lo annuncia Vivendi in un comunicato nel quale esprime "soddisfazione della nomina".



Vivendi, primo azionista di Telecom Italia con il 23,94% delle azioni ordinarie, "ribadisce il suo impegno industriale di lungo termine nell'operatore tlc, sostiene il piano industriale 2018-2020 presentato da Amos Genish il 12 marzo scorso e votato all'unanimità dal consiglio e vigilerà attentamente affinché il piano venga implementato nella sua integrità e in tutta la sua coerenza, e sorveglierà affinché le misure intraprese per migliorare la redditività dell'operatore e che hanno già portato dei frutti, siano portate avanti".

