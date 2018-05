TIM in salita all'indomani dei conti

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per TIM che a Piazza Affari mostra un +1,81%.



Vivendi ha rinunciato all'attività di direzione e coordinamento del gruppo mentre il Fondo Elliott ha creato comitato ah hoc specializzato nell'istruttoria e nel monitoraggio della materia dei rapporti con parti correlate.



E' quanto è emerso dal CdA di ieri 16 maggio, che ha svelato i conti del primo trimestre che ha visto ricavi pari a 4,7 miliardi di euro e un utile netto attribuibile ai Soci della Controllante a 216 milioni di euro.



Lo scenario tecnico di Telecom mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 0,7791 Euro con area di resistenza individuata a quota 0,7925. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 0,7711.







(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)













