TIM, in vista dell'assemblea CONSOB chiede ulteriori informazioni

(Teleborsa) - Nuovo colpo di scena per TIM, dopo gli ultimi sviluppi sulla governance. La società tedesca di gestione di fondi Shareholder Value Management ha costituito una partecipazione nel gruppo che rappresenta più dell'1% delle azioni ordinarie emesse dalla società, ma che si dichiara pronta a salire oltre il 2%. Non solo "l'intenzione è quella di supportare proattivamente l'azione del Fondo Elliott". A questo punto la CONSOB chiede chiarimenti.



La Commissione Nazionale per le società e la Borsa avrebbe invitato il gruppo di telecomunicazioni a integrare la documentazione da mettere a disposizione dei soci in vista dell'assemblea del prossimo 24 aprile. Un'assemblea che si preannuncia agguerrita.



I soci, infatti, oltre ad approvare il bilancio saranno chiamati a deliberare sulla proposta di Elliott di sostituire alcuni membri del Consiglio di Amministrazione con altrettanti di propria nomina. Quest'ultimo ordine del giorno è tuttavia incerto, dal momento che il 9 aprile scorso il CdA ha approvato a maggioranza l'illegittimità dell'operato dei sindaci che avevano integrato l'ordine del giorno con le richieste di Elliott.



Di conseguenza la società ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Milano. Intanto, TIM ha convocato un CdA straordinario per domani 17 aprile con lo scopo di valutare le richieste di Elliott.



La CONSOB ha chiesto chiarimenti anche a Cassa Depositi e Prestiti (CDP) sull'operazione che l'ha portata al 4,26% di TIM.











© RIPRODUZIONE RISERVATA