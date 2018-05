TIM-Mediaset, accordo strategico su contenuti tv

(Teleborsa) - TIM e Mediaset hanno raggiunto un accordo strategico che permetterà ai clienti TIMVISION di vedere tutti i canali in chiaro di Mediaset e accedere agli ultimi 7 giorni della programmazione resa disponibile online da Mediaset.



Si arricchisce in questo modo l'offerta di TIMVISION - già apprezzata da oltre 1,5 milioni di clienti - che affianca all'ampio catalogo di film e serie TV derivanti da accordi con le più importanti major internazionali, e alle produzioni e coproduzioni proprie, anche i contenuti e l'informazione offerti da altri grandi player italiani ed internazionali. Solo poche settimane fa TIM ha siglato un'importante intesa strategica con Vision Distribution per offrire agli abbonati TIMVISION i migliori titoli del cinema italiano.



L'accordo con Mediaset - spiega TIM in una nota - segna un "ulteriore passo avanti nella strategia sui contenuti" prevista dal Piano Industriale DigiTIM, che punta a dare massimo valore ai propri clienti proponendo la migliore esperienza televisiva con la migliore offerta di connettività.



A partire da gennaio 2019, tutti gli abbonati TIMVISION potranno quindi vedere la programmazione presente online di Canale 5, Italia 1, Retequattro, oltre ai canali tematici free La5, TGCom24, Mediaset Extra, 20, Iris, Italia2 e Top Crime a cui si aggiungerà il nuovo canale Focus che debutterà in TV a metà maggio.



Con questo accordo si arricchiscono ulteriormente le funzionalità e l'offerta del decoder TIM BOX, già in grado di mettere in pausa, riprendere la visione dall'inizio del programma o rivederlo quando si vuole. Da gennaio, la piattaforma che guida lo spettatore a una visione semplice e immediata dei palinsesti si arricchisce quindi di una nuova e più ricca offerta TV.

